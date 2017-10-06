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В Бразилии охранник детского сада облил себя и малышей спиртом и поджег: погибли 6 детей и воспитатель

06 октября 2017 15:18
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Новости Бразилии. Шокирующее преступление в Бразилии. В городе Жанауба охранник детского сада облил себя и малышей спиртом и поджег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии охранник детского сада облил себя и малышей спиртом и поджег: погибли 6 детей и воспитатель-1

В Бразилии охранник детского сада облил себя и малышей спиртом и поджег: погибли 6 детей и воспитатель-3

Жертвами трагедии стали шестеро детей и воспитатель, которая пыталась их защитить. Еще около полусотни человек пострадали, многие госпитализированы. Семеро – в тяжелом состоянии. Сам 50-летний поджигатель не выжил. Мотивы жестокого поступка выясняет полиция. По некоторым данным, мужчина работал в саду сторожем 8 лет. Не исключено, что у него были проблемы с психикой.

# Фотофакт # Убийство

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