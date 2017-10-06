В Бразилии охранник детского сада облил себя и малышей спиртом и поджег: погибли 6 детей и воспитатель

Новости Бразилии. Шокирующее преступление в Бразилии. В городе Жанауба охранник детского сада облил себя и малышей спиртом и поджег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами трагедии стали шестеро детей и воспитатель, которая пыталась их защитить. Еще около полусотни человек пострадали, многие госпитализированы. Семеро – в тяжелом состоянии. Сам 50-летний поджигатель не выжил. Мотивы жестокого поступка выясняет полиция. По некоторым данным, мужчина работал в саду сторожем 8 лет. Не исключено, что у него были проблемы с психикой.