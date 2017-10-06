Находка турецких археологов: где похоронен святой Николай Чудотворец

Новости Турции. Археологи сделали открытие, которое может разрешить спор, который длится веками, и разочаровать миллионы детей по всему миру. Проводя раскопки под древней церковью в турецком городе Демре (провинция Анталия), они нашли, как утверждают, могилу Святого Николая Чудотворца. Джемыл Карабайрам, глава геодезии и памятников в Анталии, сообщил, что гробницу обнаружили при проведении компьютерного исследования, с помощью которого выявляли наличие пустот под зданием церкви.





Джемыл Карабайрам:

Мы полагаем, что гробница в абсолютно нетронутом состоянии, но туда довольно сложно попасть, так как на полу мозайка.



Карабайрам настроен очень оптимистично, однако предупреждает, что на раскапывание каждой плиточки потребуется время.

Джемыл Карабайрам:

Результат очень хороший, но настоящая работа только начинается. Возможно, мы обнаружим нетронутое тело Святого Николая.

Сема Дуган, профессор, который возглавляет работу археологов, был поражен находкой и считает, что открытие может вызвать увеличение интереса туристов к региону. Джемыл Карабайрам:

Сюда устремятся взоры туристов со всего мира. Мы заявляем, что в данном храме сохранилось тело Святого Николая. Мы на завершающем этапе. Если у нас будут результаты, то это будет огромным событием для туризма в Анталии.