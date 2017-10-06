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Находка турецких археологов: где похоронен святой Николай Чудотворец

06 октября 2017 14:20
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Новости Турции. Археологи сделали открытие, которое может разрешить спор, который длится веками, и разочаровать миллионы детей по всему миру.

Проводя раскопки под древней церковью в турецком городе Демре (провинция Анталия), они нашли, как утверждают, могилу Святого Николая Чудотворца.

Джемыл Карабайрам, глава геодезии и памятников в Анталии, сообщил, что гробницу обнаружили при проведении компьютерного исследования, с помощью которого выявляли наличие пустот под зданием церкви.

Находка турецких археологов: где похоронен святой Николай Чудотворец -1



Джемыл Карабайрам:
Мы полагаем, что гробница в абсолютно нетронутом состоянии, но туда довольно сложно попасть, так как на полу мозайка.

Карабайрам настроен очень оптимистично, однако предупреждает, что на раскапывание каждой плиточки потребуется время.

Джемыл Карабайрам:
Результат очень хороший, но настоящая работа только начинается. Возможно, мы обнаружим нетронутое тело Святого Николая.

Находка турецких археологов: где похоронен святой Николай Чудотворец -4

Сема Дуган, профессор, который возглавляет работу археологов, был поражен находкой и считает, что открытие может вызвать увеличение интереса туристов к региону.

Джемыл Карабайрам:
Сюда устремятся взоры туристов со всего мира. Мы заявляем, что в данном храме сохранилось тело Святого Николая. Мы на завершающем этапе. Если у нас будут результаты, то это будет огромным событием для туризма в Анталии.

Находка турецких археологов: где похоронен святой Николай Чудотворец -7

Николай Чудотворец почитается христианами за свое смирение и щедрость, особенно к детям.

Доброта Святого Николая осталась легендой в веках. Он был очень щедрым и тайно дарил детям подарки. Например, в праздничный день шестого декабря он клал монетки в обувь, оставленную перед дверью. 

В Европе он стал популярен в шестнадцатом веке как Дед Мороз. Прибывшие в США голландцы стали использовать собственный вариант имени Святой Николас «Синтерклаас», откуда произошло название Санта Клаус.

Перевод с BBC и The Telegraph: Мария Харзеева

# Необычное # Джемыл Карабайрам

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