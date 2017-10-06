Кому и за что вручили Нобелевскую премию мира

Новости Швеции. Обладателем Нобелевской премии мира стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шведская королевская академия наук заявила, что высокой награды движение удостоилось за усилия по достижению мира.

В 2017 году было 318 соискателей. Это второе по величине число кандидатов. Больше было только в 2016. Их имена, согласно правилам Нобелевского фонда, мир узнает лишь спустя 50 лет.

Высокие ставки букмекеры делали на Папу Римского Франциска и канцлера ФРГ Ангелу Меркель.