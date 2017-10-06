Прямой эфир

Кому и за что вручили Нобелевскую премию мира

06 октября 2017 13:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. Обладателем Нобелевской премии мира стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шведская королевская академия наук заявила, что высокой награды движение удостоилось за усилия по достижению мира.

В 2017 году было 318 соискателей. Это второе по величине число кандидатов. Больше было только в 2016. Их имена, согласно правилам Нобелевского фонда, мир узнает лишь спустя 50 лет.

Высокие ставки букмекеры делали на Папу Римского Франциска и канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование «биологических часов» 

# Нобелевская премия

Другие новости рубрики

Все новости
Вокруг Эйфелевой башни начали строить стеклянную стену для защиты от террористов
06 октября 2017 13:15

Вокруг Эйфелевой башни начали строить стеклянную стену для защиты от террористов

В Индии рухнул военно-транспортный вертолет МИ-17: погибли 7 человек
06 октября 2017 13:01

В Индии рухнул военно-транспортный вертолет МИ-17: погибли 7 человек

Он изменил маршрут, чтобы объехать пост ДПС: стала известна вероятная причина аварии во Владимирской области
06 октября 2017 12:45

Он изменил маршрут, чтобы объехать пост ДПС: стала известна вероятная причина аварии во Владимирской области