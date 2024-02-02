По всей Европе бастуют фермеры: они осаждают города и блокируют дороги

Европейские фермеры объявили о новой волне протестов и митингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бюрократические проволочки, повышение налогов и цен, невозможность конкурировать с дешевой импортной продукцией лишь часть внушительного списка претензий, которые предъявляют европейские аграрии к чиновникам.

Накануне в бельгийской столице, где проходил саммит Евросоюза, собрались фермеры со всего континента. Они перекрыли подъезды к городу, жгли костры, закидывали здание продуктами, но демонстрация не принесла результата. Митингующие покинули Брюссель. Однако их отъезд не означает окончание забастовок. И хотя осада снята, на границе Бельгии и Нидерландов остаются заблокированными три автомагистрали.

Йохан Ван Энкеворт, фермер (Нидерланды):

Мое послание Европе заключается в том, что они должны подумать очень тщательно. У нас очень хорошие продукты, и мы хотим продолжать производить эти продукты. Но это нужно делать честно, достойно и не с таким количеством правил. Так продолжаться просто не может.