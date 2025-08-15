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Захарова пошутила над Зеленским, сравнив его с лосем

15 августа 2025 10:10
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Захарова пошутила над Зеленским, сравнив его с лосем-0

В Telegram-канале официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова пошутила, что лось, которого заметили рядом с местом саммита Россия – США на Аляске, – это отчаянный Владимир Зеленский, который пытается попасть на переговоры. Об этом пишет РИА Новости.

«Зеленский уже не знает, что придумать», – в шутку написала Захарова.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Лидеры пообщаются сначала лично, потом с делегациями, а затем продолжат беседу за рабочим завтраком. Участие Зеленского не ожидается.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

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