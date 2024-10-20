Ксавье Моро, военный и политический аналитик (Франция):

Надо понимать, что когда они создали Евросоюз, было два обещания. Первое – процветание. А второе – это было мир. Процветания уже нет. Почему? Потому что они открыли наши границы мигрантам. Нам сказали, что вам надо отказаться от вашего суверенитета, но у вас будет мир. А у нас война. И из-за этой войны мы под давлением США поставили санкции против русского газа, против русского нефти. И в результате сейчас мы платим за энергию в два раза дороже, чем раньше.

США проиграет против России в Украине. Это уже факт. Но они одержали сейчас очень сильную победу против Европы. Мы наблюдаем в Германии, например, для меня это очень хорошая тенденция. Но, к сожалению, во Франции у нас нет таких крупных партий в парламенте, которые и против войны, и которые хотят освободиться от Евросоюза. И надо понимать, что мы, как колония, принимаем решения, которые идут против интереса нашего народа и нашей страны.

Например, зачем Франции спорить с Россией? Зачем нам нужно плохое отношение с Россией? Что происходит в Украине, нас не касается. У Франции нет интереса ни на Черном море, ни в Украине. Что будет три разные территории, вместо Украины, нам все равно. Если мы говорим чисто о нашем интересе. Наш интерес – это хорошие отношения с Россией. Потому что это всегда был очень положительный партнер для нас, если мы наблюдаем последние 150 лет, и, конечно, источник дешевой энергии.