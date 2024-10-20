«План победы» Зеленского – как в ЕС отреагировали на заявление президента Украины?
Несмотря на мирный характер БРИКС, толчком к созданию многополярной системы все-таки стал конфликт на Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Война максимально обострила противоречия между глобальными игроками, и сделала такие страны как Китай, Турцию, Индию, Саудовскую Аравию и Россию, по сути, союзниками, на которые США больше не могут влиять в одностороннем порядке.
Но стараются повлиять – и надо сказать с большего им это удается сделать – на Европейский Союз, который выступает спонсором и соавтором украинского конфликта. Министр обороны США Ллойд Остин: «Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов. Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность».
На неделе в Брюсселе Зеленский представил свой план победы, который в ЕС и НАТО встретили достаточно прохладно. Главный элемент, на который рассчитывал Киев – дальнобойные ракеты, но буквально в пятницу поступил ответ Пентагона, что предоставлять их не будут из-за высокой стоимости. Киеву предложили обойтись своими силами. Примерно в таком же ключе высказалась Германия, где отказались от поставок не только ракет, но и танков. А премьер Венгрии и вовсе заявил, что это план не победы, а поражения.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
26 странам пришлось слушать президента Зеленского в шоке от того, что у него теперь есть «победный план». А что было до этого? До сих пор мы думали, что они действуют по победному плану, но это оказалось не так. Теперь его хотят превратить в план победы.
Тогда на какую «победу» рассчитывает Зеленский? Скорее всего, к американским выборам Киев хотели резко поднять планку эскалации, а потом навязать переговоры с Курской область в кармане и разменять все это на границы 1991 года. Таким образом Демпартия в лице Харрис выглядела бы одновременно и победителем в войне, и миротворцем.
Но поскольку операция в Курске своих целей не достигла, Зеленский уже пытается качнуть новую тему: «Либо мы вступаем в НАТО, либо мы создаем ядерное оружие». Якобы Зеленский высказал эту угрозу на встрече с Трампом. На что тоже был получен холодный ответ. В пятницу Трамп заявил, что «эта война проиграна» и что «Зеленский не должен был ее допустить».