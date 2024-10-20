«Молдоване сегодня смотрят на сильных, ищут сильную руку и эффективных лидеров» – депутат парламента страны

В НАТО тоже дали понять, что Украину там не ждут, как и в Европейском Союзе. На неделе министр обороны Польши заявил, что вступление в ЕС для Киева не жизненно важно, а потому этот вопрос можно отложить. Да и основания всегда найдутся. Варшава не дает забыть Киеву о Волынской резне и достает этот аргумент при любом удобном случае. Так что мечты о скором воссоединении с ЕС Украине придется отложить до лучших времен. В конце концов в очереди есть и другие. К примеру, Молдова, где сегодня, 20 октября, прошли президентские выборы и референдум о вступлении в Евросоюз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На высший пост в стране претендуют 11 кандидатов, включая действующего президента. Ее главным оппонентом выступает бывший генпрокурор, критикующий Санду за конфронтацию с Москвой и постсоветскими странами. Такая политика нанесла значительный удар по экономике Молдовы. К примеру, были разорваны несколько десятков соглашений в рамках СНГ, в том числе в энергетической сфере. Это привело к значительному подорожанию энергоресурсов. Стоимость газа в Молдове выросла в 7 раз, света – в 3-4 раза. Есть проблемы со сбытом сельхозпродукции.

Богдан Цырдя, политолог, депутат парламента Молдовы:

Мы потеряли рынки сбыта в СНГ. В Европу мы ничего не обрели. Почему? Потому что там куча европейских стандартов. Стандарт цвета, формы. Яблоко должно быть круглым, должно быть не зеленым, а полностью красным. Должно иметь два пятна, а не 50 пятен. Должно быть такого содержания кислоты, а не такого. То есть у них там все, весь рынок поделен, стандарты поставлены. И эти стандарты сделаны для того, чтобы мы не смогли попасть на их рынок. Нам повысили квоты на яблоки, чтобы вы понимали. Вот 500 тысяч тонн ты производишь, да? Мы имели квоту на продажу яблок только в 40 тысяч тонн. Вопрос, куда продавать все остальное? 400 с чем-то тысяч тонн? Вот благодаря усилиям Майя Санду сейчас квота выросла до 80 тысяч тонн. Хорошо, что делать с другими, с остальным? С виноградом то же самое, у нас 500-600 тысяч тонн. Куда его? В Европе тоже, в Европу больше 100 тысяч тонн ты не можешь продать. Куда везти остальное? И вот везем в Беларусь, Грузию и так далее. Вот до чего мы дошли. То есть мы не можем продавать во все страны СНГ, не можем продавать и в Россию. Не имеем российских, как вам сказать, удобрений. В результате покупаем из Европы, которая в четыре раза дороже.

Отметим, на последнем саммите СНГ, который прошел в Москве, белорусский Президент высказал надежду, что вскоре Содружество восстановится в полном составе. Молдова хоть окончательно не вышла из СНГ, но значительно сократила участие в делах организации. Очевидно, что такое положение дел в Молдове устраивает далеко не всех. А вот заявления и философия нашего Президента оказались более близки и понятны молдованам. Это результаты опроса, который провела компания iData. Согласно этим данным, Александр Лукашенко возглавил список мировых лидеров, которым в Молдове доверяют больше всего. На последнем месте Джо Байден.