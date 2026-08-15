Североатлантический альянс потерпел крах в вопросе оборонного планирования Украины, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

В публикации говорится, что поражение блока заключается в отсутствии вложений в наращивание объемов производства ЗРК Patriot или усовершенствование комплекса SAMP-T. Необходимый Киеву уровень производства ракет для Patriot, как указал автор, должен находиться на уровне, в 3-4 раза превышающем общемировой годовой объем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что провозглашение РФ угрозой – агрессивные действия НАТО, которые обязывают государство быть сильным и продолжить свою политику.

Российские военные нанесли новые удары по объектам в портах Одесса, Измаил и Южный

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