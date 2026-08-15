Сильное землетрясение произошло в Индонезии – есть жертвы

20 человек стали жертвами мощного землетрясения в Индонезии. Разрушены жилые дома, больницы, школы и правительственные здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти объявили угрозу цунами. Свои дома покинули несколько тысяч человек. В больницах вынуждены выводить пациентов из зданий и размещать в палатках. Осложняют спасательные работы перебои с электроэнергией и связью.

Индонезийский остров Флорес входит в Тихоокеанское огненное кольцо, где землетрясения происходят регулярно. В 2018 году подобное происшествие в центральной части архипелага унесло жизни более 2 тысяч человек.