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Сильное землетрясение произошло в Индонезии – есть жертвы

15 августа 2026 09:14
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20 человек стали жертвами мощного землетрясения в Индонезии. Разрушены жилые дома, больницы, школы и правительственные здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильное землетрясение произошло в Индонезии – есть жертвы-2

Власти объявили угрозу цунами. Свои дома покинули несколько тысяч человек. В больницах вынуждены выводить пациентов из зданий и размещать в палатках. Осложняют спасательные работы перебои с электроэнергией и связью.

Индонезийский остров Флорес входит в Тихоокеанское огненное кольцо, где землетрясения происходят регулярно. В 2018 году подобное происшествие в центральной части архипелага унесло жизни более 2 тысяч человек.

# Новости Индонезии # Природные катаклизмы

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