Эстония не может набрать 4 тысячи необходимых медсестер

В ближайшие 10 лет Эстония столкнется с серьезным дефицитом медсестер. Их потребуется свыше 4 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из тысяч выпускников медицинских колледжей к работе приступают не более 70%. Остальные предпочитают сменить профессию или вовсе уехать из страны.
Проблема в недостаточном финансировании практических занятий. На обучение студентов в Эстонии выделили около 300 тысяч евро при потребности в 750 тысяч. Без оплаты наставничества клиники готовы отказаться от приема практикантов.
Последствия подобных условий уже видны даже в столице. В главной больнице Таллина пустует почти половина врачебных ставок. Текущую обстановку в системе здравоохранения в парламенте назвали красивой декорацией. На бумаге все есть, на деле – ни денег, ни кадров. В профильном министерстве дефицит ресурсов признают, однако конкретных решений до сих пор не предложили.