Эстония не может набрать 4 тысячи необходимых медсестер

В ближайшие 10 лет Эстония столкнется с серьезным дефицитом медсестер. Их потребуется свыше 4 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из тысяч выпускников медицинских колледжей к работе приступают не более 70%. Остальные предпочитают сменить профессию или вовсе уехать из страны.