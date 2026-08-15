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Эстония не может набрать 4 тысячи необходимых медсестер

15 августа 2026 09:26
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В ближайшие 10 лет Эстония столкнется с серьезным дефицитом медсестер. Их потребуется свыше 4 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из тысяч выпускников медицинских колледжей к работе приступают не более 70%. Остальные предпочитают сменить профессию или вовсе уехать из страны. 

Эстония не может набрать 4 тысячи необходимых медсестер-2

Проблема в недостаточном финансировании практических занятий. На обучение студентов в Эстонии выделили около 300 тысяч евро при потребности в 750 тысяч. Без оплаты наставничества клиники готовы отказаться от приема практикантов.

Последствия подобных условий уже видны даже в столице. В главной больнице Таллина пустует почти половина врачебных ставок. Текущую обстановку в системе здравоохранения в парламенте назвали красивой декорацией. На бумаге все есть, на деле – ни денег, ни кадров. В профильном министерстве дефицит ресурсов признают, однако конкретных решений до сих пор не предложили.

# Новости Эстонии # Медицина

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