«ПиС» покупает голоса избирателей за бензин! Разбираемся в коррупционном скандале в Польше

До выборов в Польше меньше месяца. Избирательная кампания проходит на фоне непрекращающихся скандалов, в основном связанных с правящей партией «Право и справедливость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всплывают такие факты, о которых сами избиратели предпочитали бы не знать. Общество напряжено и дело не столько в политических играх польских политиков, сколько в экономическом благополучии поляков. Жить становится дорого.

Чтобы хоть как-то сохранить лояльность электората, «ПиС» проводит сомнительные для экономической стабильности программы. По мнению ряда экспертов, правительство фактически занимается политикой искусственного сдерживания цен на топливо, максимально задействовав для этого ресурсы крупнейшего государственного энергетического концерна Orlen.

Стоимость дизельного топлива в Польше в два раза дороже, чем у нас – примерно 1,37 евро за литр, или около 5 белорусских рублей. При этом, несмотря на то, что Варшава перекрыла нефтепровод «Дружба» и якобы отказалась от российской нефти, цена топлива там в среднем на 15-20 % ниже, чем у европейских соседей. Более того, в сентябре зафиксировано падение стоимости дизеля и бензина. Любопытно, что одновременно упал курс злотого – за этот месяц польская валюта обесценилась на 6 % по отношению к доллару, а цена на нефть марки Brent с июля выросла с 75 долларов за баррель до 95. По всей Европе это привело к подорожанию топлива более чем на 40 %, но только не в Польше.

Главный топливный концерн Польши Orlen в такой ситуации должен нести убытки, ведь нефть закупается за валюту. Однако платит за банкет государство. Чтобы сдержать рост цен перед выборами, на рынок выбросили топливо из стратегических запасов, которые создаются на случай войны. Согласно внутренним инструкциям, такие резервы покрывают период 90 дней. То есть государство в течение месяца отдает по дешевке собственные резервы, купленные у Orlen, чтобы притормозить инфляцию. Ситуация в корне изменится после выборов, уверены эксперты. Правительство Польши поднимет цены на топливо, чтобы залатать финансовые дыры и закупить новые объемы для стратегических запасов. То есть сейчас реализуется еще одна коррупционная схема, где за счет польского бюджета правящая партия покупает голоса избирателей, а наживается на этом топливный концерн, который связан с этой же партией.

Это не единственный способ заработать очки: в сентябре в Польше были снижены цены на электроэнергию для предприятий и увеличены лимиты потребления электроэнергии для населения по льготным тарифам. Однако специалисты прогнозируют, что сдерживание цен прекратится. Ну, вы уже догадались. Аккурат после выборов, примерно в ноябре-декабре, цены на энергоресурсы резко возрастут, что приведет к скачку инфляции. Прогнозируется, что в 2024 году инфляция в Польше будет самой высокой в Европе.

А что говорит польская оппозиция? Топливную аномалию там ехидно называют «чудом на Орле» – по аналогии с «чудом на Висле», а завышенные цены на топливо с января этого года были главной мишенью для критики власти. В январе правящая партия ввела НДС 23 % на топливо и газ, на чем заработал Orlen, но при этом оптовые цены на топливо почему-то не выросли, то есть налоги переложили на конечного потребителя. Туск назвал происходящее топливной аферой и заявил, что пора снести эту бандитскую власть и посадить руководство Orlen. В ответ, как видим, цены на топливо начали снижать к выборам, чтобы сбить социальное недовольство.

Какой интерес у Orlen поддерживать правящую партию? В 2023 году в Польше произошла сделка века – Orlen слился с государственным газовым оператором Lotos. Его продали Orlen очень дешево, якобы он стал убыточным после начала СВО, так как больше не может покупать российский газ, и тем самым повысили общую долю государственной собственности в концерне Orlen до 50 %. Так партия «ПиС», по сути, зашла в управление крупнейшим энергетическим концерном в Восточной и Центральной Европе, а концерн получил огромную государственную собственность в свои активы, включая сети заправок.