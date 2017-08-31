Певица Линда попала в ДТП в Москве

Новости России. 30 августа певица Линда попала в ДТП в центре Москвы.

Инцидент случился в темное время суток. Певица вместе с родственницей переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время на них наехал грузовик, который после столкновения с пешеходами, продолжил движение.

Водитель был задержан. По его словам, он не справился с управлением транспортного средства.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали помощь. Линду выписали из медучреждения без госпитализации.

Певица отметила, что они сгруппировались, увидев грузовик, и упали под колеса. Это, вероятно, помогло женщинам остаться в живых.