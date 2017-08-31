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Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Польше: пострадали более 20 человек, в том числе дети

31 августа 2017 07:29
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Новости Польши. Железнодорожное ЧП в Польше. На севере страны столкнулись пассажирский и грузовой поезда. От мощного удара с рельсов сошли 11 вагонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Польше: пострадали более 20 человек, в том числе дети-1

По предварительным данным, пострадали более 20 человек, в том числе дети. Все раненые доставлены в ближайшие больницы. Причины столкновения пока неизвестны.

# Авария в Польше # Железнодорожные катастрофы

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