Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Польше: пострадали более 20 человек, в том числе дети

Новости Польши. Железнодорожное ЧП в Польше. На севере страны столкнулись пассажирский и грузовой поезда. От мощного удара с рельсов сошли 11 вагонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, пострадали более 20 человек, в том числе дети. Все раненые доставлены в ближайшие больницы. Причины столкновения пока неизвестны.