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В турецком Измире рядом с маршрутным автобусом взорвалась бомба: пострадали не менее 6 человек

31 августа 2017 06:54
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Новости Турции. В Измире прогремел мощный взрыв. Бомба сдетонировала в мусорном контейнере, когда рядом проезжал пассажирский автобус. В транспортном средстве выбило стекла, повреждены корпус и салон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В турецком Измире рядом с маршрутным автобусом взорвалась бомба: пострадали не менее 6 человек -1

Основной удар пришелся на переднюю часть автобуса. Пострадали не менее 6 человек. На месте ЧП работают экстренные службы.

# Взрыв в Турции

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