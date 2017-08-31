В турецком Измире рядом с маршрутным автобусом взорвалась бомба: пострадали не менее 6 человек

Новости Турции. В Измире прогремел мощный взрыв. Бомба сдетонировала в мусорном контейнере, когда рядом проезжал пассажирский автобус. В транспортном средстве выбило стекла, повреждены корпус и салон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.