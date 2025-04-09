Прямой эфир

Петровский: мы продолжим курс на евразийскую интеграцию и никуда с него не свернем

09 апреля 2025 18:54
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, о чём Лукашенко говорил в интервью Радику Батыршину, торговую войну Трампа, ситуацию по переговорному процессу России и США, продолжающиеся атаки Украины и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Пётр Петровский.

Петр Петровский, политолог:
Два важнейших события этого года – инаугурация Президента и второе событие – Всебелорусское народное собрание, которое в этом году будет. И между этими двумя важнейшими событиями мы видим интервью. Это первое интервью Президента после инаугурации именно между государственными телерадиокомпаниями.

С чем это связано? Это демонстрация стратегического приоритета страны, которая у нас с 1994 года. Евразийская интеграция как стратегический приоритет, как важный,  центральный момент, от которого мы никогда не сходили в какую-либо сторону. Вот все особенности того, что происходит. Почему Президент выбрал именно МТРК «Мир»? Для того, чтобы донести нашим союзникам и партнерам, прежде всего по СНГ, что мы придерживаемся проверенного курса. Мы идем по этому курсу, и мы никуда не сворачиваем. Мы будем продолжать курс на евразийскую интеграцию и на углубление этой интеграции. Плюс, конечно же, Президент коснулся животрепещущих тем, которыми сегодня живет мир. И пошлинной торговой войны, и санкционной войны, и вопросов мира на Украине и прочих моментах.

Петровский: мы продолжим курс на евразийскую интеграцию и никуда с него не свернем-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Президент как раз объединил в ответе на вопрос про трамповские пошлины первую часть – переговоры, которые сейчас то идут, то не идут, непонятно что, и вот эти вот торговые войны. И в обоих случаях Батька сказал: подождем. Надо подождать, надо посмотреть. И сказал не вестись ни на какие уловки, провокации. Мы не хотим, чтобы нас обманули. Я уверен, что он выступает не только как представитель, естественно, Беларуси, но и Союзного государства.

# Петр Петровский # Григорий Азаренок # Международная политика # Александр Лукашенко

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