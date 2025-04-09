Петровский: мы продолжим курс на евразийскую интеграцию и никуда с него не свернем

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, о чём Лукашенко говорил в интервью Радику Батыршину, торговую войну Трампа, ситуацию по переговорному процессу России и США, продолжающиеся атаки Украины и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Пётр Петровский.

Петр Петровский, политолог:

Два важнейших события этого года – инаугурация Президента и второе событие – Всебелорусское народное собрание, которое в этом году будет. И между этими двумя важнейшими событиями мы видим интервью. Это первое интервью Президента после инаугурации именно между государственными телерадиокомпаниями.

С чем это связано? Это демонстрация стратегического приоритета страны, которая у нас с 1994 года. Евразийская интеграция как стратегический приоритет, как важный, центральный момент, от которого мы никогда не сходили в какую-либо сторону. Вот все особенности того, что происходит. Почему Президент выбрал именно МТРК «Мир»? Для того, чтобы донести нашим союзникам и партнерам, прежде всего по СНГ, что мы придерживаемся проверенного курса. Мы идем по этому курсу, и мы никуда не сворачиваем. Мы будем продолжать курс на евразийскую интеграцию и на углубление этой интеграции. Плюс, конечно же, Президент коснулся животрепещущих тем, которыми сегодня живет мир. И пошлинной торговой войны, и санкционной войны, и вопросов мира на Украине и прочих моментах.