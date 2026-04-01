Петровский: интеграция Беларуси и России должна происходить по белорусской модели

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим День единения народов Беларуси и России, почему нам необходим союз, а также последствия конфликта на Ближнем Востоке и цели Трампа. В эфире политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политолог:

И я думаю, что все-таки это моя позиция. Пусть меня критикует кто угодно. Я считаю, что интеграция Беларуси и России должна происходить по белорусской модели. Просто-напросто мне кажется, что русский человек заслужил жить в более справедливом государстве и обществе. Что русскому человеку хочется, чтобы деньги шли не на яхты, а шли на развитие государства. И не надо бояться. Мне говорят (сейчас будут критиковать): «Ты выступаешь за «отбери и подели». Подождите – «возврати». Я же не требую отобрать, что там кто нажил.

Нет, кстати, вот если ты там предприниматель, который не паразит, который не занимается какими-то спекуляциями, ты можешь существовать в рамках плана. Это продемонстрировал и НЭП в Советском Союзе. Были нэпманы. И Китайская Народная Республика, да в конце концов Венгрия советская, ГДР – там предпринимательская деятельность запрещена не была. Ее запретил Хрущев в Советском Союзе. При Сталине было право частной собственности, если она не приводила к эксплуатации человека труда. Это было прописано в Конституции 1937 года. И по многим подсчетам до 30% оборонных заказов в Великую Отечественную войну приносили артели и шарашки именно от частной собственности, вот той самой.

Поэтому я считаю, что нам надо строить социалистическую экономику, которая должна строиться не на просто каком-то, знаешь, «все обобществить» примитивно, а на более сложной модели – многоукладности с господством интересов человека труда. Что если ты предприниматель, если ты работаешь на интересы человека труда – почему бы нет, как говорится? Я думаю, что вот я смотрю социологические исследования в России: подавляющее большинство прямо говорит за социализм, за социальную справедливость.

Поэтому мне кажется, что Россия заслужила иметь более справедливую экономическую модель.

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