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Сергеенко: Государственные символы – неотъемлемая часть суверенитета страны

10 мая 2026 17:17
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Сергеенко: Государственные символы – неотъемлемая часть суверенитета страны-0

Государственные символы являются неотъемлемой частью суверенитета и независимости Беларуси. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на церемонии чествования флага, герба и гимна в Минске, пишет БЕЛТА.

Он подчеркнул, что символы государства основаны на исторической памяти и играют важную роль в воспитании уважения к стране у молодежи. Подобные мероприятия, прошедшие по всей Беларуси, помогают укреплять это отношение.

Комментируя допуск белорусских спортсменов к выступлениям под национальной символикой, Сергеенко отметил, что это большая честь и особое чувство ответственности. По его словам, государственные символы важны для всех, кто представляет страну за рубежом.

Фото: pixabay

# общество

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