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Ушаков: переговоры по перемирию в Украине ко Дню Победы были непростыми

10 мая 2026 19:29
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Ушаков: переговоры по перемирию в Украине ко Дню Победы были непростыми-0

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренность о перемирии на Украине в дни празднования Дня Победы была достигнута после сложных переговоров с участием США и Киева. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, после этого заявления и решения украинской стороны выглядели несерьезно. Ранее сообщалось, что Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая и обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу».

В Минобороны России заявили, что режим прекращения огня неоднократно нарушался украинской стороной. При этом российские военные, как утверждается, продолжали соблюдать перемирие и отвечали на обстрелы ответными действиями.

Фото: pixabay

# Россия # Международная политика

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