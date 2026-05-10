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NC: антарктический шельф может таять быстрее, чем ожидалось

10 мая 2026 17:52
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NC: антарктический шельф может таять быстрее, чем ожидалось-0

Шельфовые ледники Антарктиды могут разрушаться быстрее, чем считалось ранее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Nature Communications.

Ученые предупреждают, что ускоренное таяние ледников приведёт к росту уровня мирового океана, поскольку Антарктида содержит крупнейшие запасы льда на планете.

Если ледяной шельф начнёт разрушаться, в океан могут попасть гигантские массы льда, что значительно усилит повышение уровня моря. В долгосрочной перспективе это способно привести к затоплению обширных прибрежных территорий и затронуть миллионы людей.

Фото: pixabay

# природа # Природные явления # Природные катаклизмы

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