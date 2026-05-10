NC: антарктический шельф может таять быстрее, чем ожидалось

Шельфовые ледники Антарктиды могут разрушаться быстрее, чем считалось ранее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Nature Communications.

Ученые предупреждают, что ускоренное таяние ледников приведёт к росту уровня мирового океана, поскольку Антарктида содержит крупнейшие запасы льда на планете.

Если ледяной шельф начнёт разрушаться, в океан могут попасть гигантские массы льда, что значительно усилит повышение уровня моря. В долгосрочной перспективе это способно привести к затоплению обширных прибрежных территорий и затронуть миллионы людей.

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