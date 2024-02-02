CBS: в Вашингтоне согласовали удары по Ираку и Сирии

США согласовали план нанесения ударов по военным объектам Ирана в Ираке и Сирии в ответ на атаку на базу США. Об этом сообщает CBS, пишет РИА Новости. Удары, запланированные на несколько дней вперед, будут нацелены на цели Ирана.

Решающим условием будет являться погода, что позволит избежать жертв со стороны гражданского населения, отмечают источники издания.

В воскресение, 28 января, на базу США в Иордании было совершенно нападение, в результате чего погибли три солдата и более 40 получили ранения. В атаке обвиняют группировки, связанные с Ираном.

В Белом доме пообещали принять ответные меры, причем, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, ответ должен быть многослойным и поэтапным. Сейчас Пентагон рассматривает возможность нападения на иранские военно-морские силы в Персидском заливе или иранские ВС в Ираке или Сирии.