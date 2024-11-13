Песков: Россия примет меры для обеспечения паритета из-за комплекса ПРО в Польше

Москва примет меры, направленные на соблюдение паритета в ответ на размещение Варшавой комплекса противоракетной обороны на севере страны, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о введении в эксплуатацию в польском Редзиково комплекса ПРО 13 ноября текущего года. Он объяснил, что, размещая комплекс ПРО на территории Польши, осуществляется продвижение военной инфраструктуры Штатов на территории ЕС в направлении границ с РФ. Подобные действия являются попыткой сдерживания военного потенциала России, подчеркнул представитель Кремля.

«Конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета», – отметил Песков.