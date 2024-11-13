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Франция перезапустила главную угольную электростанцию страны

13 ноября 2024 11:05
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Франция перезапустила главную угольную электростанцию страны. Ее собирались закрыть, но вовремя передумали. На фоне риска дефицита энергии эти мощности пригодились стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция перезапустила главную угольную электростанцию страны-2

Но как же нематериальные ценности? К 2027 году, согласно поручению французского лидера, на электростанции планируется отказаться от угля. При этом на какое топливо перейдет ТЭЦ, неизвестно до сих пор. На словах Макрон уделяет много внимания зеленой энергетике и вопросам изменения климата, на деле – даже не приехал на саммит, который в эти дни проходит в столице Азербайджана. Подобные действия, а точнее бездействие политика, наводят на мысль, что забота о природе оказалась всего лишь пиар-ходом Макрона, а на последствия глобальной проблемы в самой республике смотрят свысока.

# Экология # Эммануэль Макрон # Новости Франции

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