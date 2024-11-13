В Латвии зарегистрировано рекордно низкое число новорождённых

К прочим кризисам Латвии добавился еще один – демографический. За девять месяцев в стране зарегистрировано меньше 10 тысяч новорожденных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Центральном статистическом управлении республики отметили, что такой уровень появившихся на свет в Латвии фиксируют впервые. Еще в 2023-м показатель был на 15 % выше. Впрочем, к этому давно все шло. За пять лет рождаемость уменьшилась почти на четверть. Закономерно, если учесть, что институт семьи тоже теряет популярность. Количество бракосочетаний падает. По сравнению с 2023 годом – на 6 %. Даже в период пандемии цифры были выше.