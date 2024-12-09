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Каллас унизила Меркель из-за приглашения Путина на саммит ЕС

09 декабря 2024 10:09
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Новая глава дипломатии ЕС Кайя Каллас в июне 2021 года унизила бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель за ее предложение пригласить российского президента Владимира Путина на саммит ЕС в июне 2021 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Меркель захотела пригласить Путина на брюссельский саммит, что было поддержано французским президентом Эммануэлем Макроном, после чего возникло желание продвинуть эту идею на заседании Евросовета.

«Для чего это нужно?» – спросила Каллас в присутствии всех лидеров ЕС Меркель.

Это привело Макрона в замешательство, ведь лидер небольшой страны посмела унизить канцлера Германии. В декабре Каллас допустил вероятность отправки европейских войск в Украину ради прекращения огня.
 

# Международная политика # Эмманюэль Макрон # Владимир Путин

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