Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ужас. Трепет. Нанесен страшный удар по режиму. Пропаганда, что с лицом? Уделал всех нас офиса кабинет. Литва-таки признает «паспорт новой Беларуси». Но есть нюанс.

Ложь, не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».

А нюанс вот какой. Литва признает его в качестве доказательства по уголовному делу за мошенничество и подделку документов. Генпрокуратура Литвы прислала письмо Светке и ее шобле. Пишет, что выпуск бумажек будет нарушать литовское законодательство. Статья 300 УК Литовской Республики «Изготовление или использование заведомо поддельного удостоверения личности».

Класс! Кайф! Ура! Каждый день парсюкову рожу и в говно, в кизяк, и запихнуть его в ротовище, чтобы за обе щеки, чтобы носом пошло. А это они еще от кастрации не отошли.

Слышу тысячи стенаний о закрытии изданий,

Оттого, что Дональд Трамп перекрыть решил им грант.

90 дней в аду, жить без прессы, как в беду.

Писк стоит неимоверный. Трамп взял серп и этим серпом по колосьям их. Отрезал все, что болтается. Бабок не дал. Не будет больше долларов, шекелей, евро, тугриков, злотых и ефимков. Не будет!