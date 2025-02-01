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Азарёнок о финансировании беглых: не будет больше бабок! Трамп отрезал всё, что болтается

01 февраля 2025 17:50
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Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Азарёнок о финансировании беглых: не будет больше бабок! Трамп отрезал всё, что болтается-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Ужас. Трепет. Нанесен страшный удар по режиму. Пропаганда, что с лицом? Уделал всех нас офиса кабинет. Литва-таки признает «паспорт новой Беларуси». Но есть нюанс. 

Ложь, не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».

А нюанс вот какой. Литва признает его в качестве доказательства по уголовному делу за мошенничество и подделку документов. Генпрокуратура Литвы прислала письмо Светке и ее шобле. Пишет, что выпуск бумажек будет нарушать литовское законодательство. Статья 300 УК Литовской Республики «Изготовление или использование заведомо поддельного удостоверения личности». 

Класс! Кайф! Ура! Каждый день парсюкову рожу и в говно, в кизяк, и запихнуть его в ротовище, чтобы за обе щеки, чтобы носом пошло. А это они еще от кастрации не отошли. 

Слышу тысячи стенаний о закрытии изданий, 
Оттого, что Дональд Трамп перекрыть решил им грант. 
90 дней в аду, жить без прессы, как в беду. 

Писк стоит неимоверный. Трамп взял серп и этим серпом по колосьям их. Отрезал все, что болтается. Бабок не дал. Не будет больше долларов, шекелей, евро, тугриков, злотых и ефимков. Не будет!

Азарёнок о финансировании беглых: не будет больше бабок! Трамп отрезал всё, что болтается-3

Григорий Азаренок
А помните, как они рассказывали, что это мы, госы, совки, ничего не можем без госбюджета. А вот они, талантливые, красивые, интересные, модные, свежие, соевые, фасолевые, как создадут новые СМИ, проекты, гражданский сектор. А оказались страшные совки, в самом плохом смысле этого слова, инвалиды мозга, бесполезные содержанки. 

Трамповская пресс-девочка сказала: команда Бидона тратила деньги, как пьяные матросы в порту. А на кого тратят деньги пьяные матросы в порту? На портовых девок! Суют им деньги в чулок и пускают по кругу, и пользуют. Беглые наши, вы парное мясо для вонючей матросни!

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# Авторская журналистика на СТВ

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