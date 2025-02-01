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Пустовой: Запад превращает воинов, отцов, мужчин в офисный планктон и пластилин для коучей

01 февраля 2025 17:49
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Пустовой: Запад превращает воинов, отцов, мужчин в офисный планктон и пластилин для коучей-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мировоззрение хозяина, настоящего мужика – эту традиционную ценность (и не только авраамического мира, у зулусов ведь так же) девальвирует западная элита. С помощью всех этих институтов свобод и прав феминисток. Превращая хлеборобов и воинов, отцов и мужчин в офисный планктон, в пластилин для коучей. 

Чтобы уважать не родителей, не Родину, не государство, а слушать того метанезнакомца с 13-м айфоном. Грамотно – устрани защитников, поменяй их код предназначения и властвуй над новыми территориями. Зачем воевать? А Беларусь для них вызов. Классический Батька у власти.

Подробности в видео.

# Евгений Пустовой

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