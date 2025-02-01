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В Могилёвской области разрабатывается комплексный план благоустройства

01 февраля 2025 18:28
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Новый уровень развития ждет города Беларуси. Ожидаем, что в Год благоустройства даже небольшие населенные пункты станут намного комфортнее и привлекательнее для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом регионы сегодня семимильными шагами подтягиваются к уровню основных социально-экономических показателей больших городов. И во многом дают фору столице. 

В прошлом году Могилев был признан самым благоустроенным городом в стране. К этой высокой планке готов приблизиться весь регион. Дорожная карта этого комплексного процесса включает более 80 мероприятий и охватит все территории, в том числе сельхозорганизаций, садоводческих товариществ и гаражных кооперативов. Отдельное внимание зонам отдыха и детским площадкам. 

Юлия Мычка – о том, как расширяются зоны комфорта Могилевской области.

В Могилёвской области разрабатывается комплексный план благоустройства-2

Могилевская область готовится к масштабному преображению! Более 80 проектов по благоустройству затронут не только города и поселки, но и придорожные территории, леса и железнодорожные станции. В планах – посадка деревьев вдоль дорог, создание 13 новых экологических троп и ремонт 26 железнодорожных остановок. В этом году особое внимание уделяется освещению и парковкам, продолжаются работы по озеленению, содержанию дорог и придомовых территорий.

В Могилёвской области разрабатывается комплексный план благоустройства-4

Игорь Бородько, председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Каждый житель ощущает благоустройство через двор, в котором он живет, через дорогу, по которой ездит. И по тому микроклимату или зеленым насаждениям, которые у него растут рядышком. 

В Могилёвской области разрабатывается комплексный план благоустройства-6

В регионе капитально отремонтируют более 150 домов жилого фонда. 36 из них в Могилеве. Эту многоэтажку по улице Мечникова введут в эксплуатацию уже на этой неделе. 

В Могилёвской области разрабатывается комплексный план благоустройства-8

Андрей Бурый, ведущий инженер отдела управления коммунальных предприятий:
На данном доме были выполнены работы по ремонту фасада, кровли, замене инженерных сетей. Устройство новой отмостки, зашивка экранов профилированным листом. И были заменены окна в местах общего пользования.

В Могилёвской области разрабатывается комплексный план благоустройства-10

Григорий Месячик, житель Могилева:
Даже не заметил. Я был на даче, приезжаю – уже полдома сделано. Все выходные работали, все дни. Красота. 

Далее смотрите в видео. 

# Год благоустройства # Ремонт и капремонт в Беларуси

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