В Могилёвской области разрабатывается комплексный план благоустройства

Новый уровень развития ждет города Беларуси. Ожидаем, что в Год благоустройства даже небольшие населенные пункты станут намного комфортнее и привлекательнее для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом регионы сегодня семимильными шагами подтягиваются к уровню основных социально-экономических показателей больших городов. И во многом дают фору столице.

В прошлом году Могилев был признан самым благоустроенным городом в стране. К этой высокой планке готов приблизиться весь регион. Дорожная карта этого комплексного процесса включает более 80 мероприятий и охватит все территории, в том числе сельхозорганизаций, садоводческих товариществ и гаражных кооперативов. Отдельное внимание зонам отдыха и детским площадкам.