Пустовой: для белорусов словами сакральной лексики являются не сверхприбыль и толерантность, а семья, мир, Бацькаўшчына

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Государственная политика, нацеленная на популяризацию деторождения, – это отражение нашего внутреннего национального настроя. Мы хотим жить и быть в будущем в целом как единая общность. Наши ученые и врачи направлены на борьбу с онкологией, а не поиск норм этикета для эвтаназии. А это говорит о существовании национального кода белорусской души.

Это наша уникальность. Это отличает нас от европейцев, зашедших в тупик развития. Поэтому для них только роботы. А высшая форма жизни – искусственный интеллект. А для нас словами сакральной лексики являются не сверхприбыль и толерантность, а семья, дети, хата, поле, мир, Бацькаўшчына. Отсюда и Батька.