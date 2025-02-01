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Пустовой: для белорусов словами сакральной лексики являются не сверхприбыль и толерантность, а семья, мир, Бацькаўшчына

01 февраля 2025 17:47
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Пустовой: для белорусов словами сакральной лексики являются не сверхприбыль и толерантность, а семья, мир, Бацькаўшчына-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Государственная политика, нацеленная на популяризацию деторождения, – это отражение нашего внутреннего национального настроя. Мы хотим жить и быть в будущем в целом как единая общность. Наши ученые и врачи направлены на борьбу с онкологией, а не поиск норм этикета для эвтаназии. А это говорит о существовании национального кода белорусской души. 

Это наша уникальность. Это отличает нас от европейцев, зашедших в тупик развития. Поэтому для них только роботы. А высшая форма жизни – искусственный интеллект. А для нас словами сакральной лексики являются не сверхприбыль и толерантность, а семья, дети, хата, поле, мир, Бацькаўшчына. Отсюда и Батька.

Подробности в видео.

# Евгений Пустовой

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