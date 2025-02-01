Генеральная прокуратура Беларуси проводит мониторинг работы службы 115
Год благоустройства – это активизация всей жилищно-коммунальной структуры. Акцент на скорость и качество выполняемых работ, как на общих территориях, так и в каждой квартире. Один из основных государственных ресурсов для оперативного устранения разного рода неполадок – служба 115.
Не все заявки закрываются надлежащим образом. Возникают проблемы с крышами, не соблюдаются сроки проведения текущего капремонта, не всегда вовремя проверяются вентиляционные и дымовые каналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе мониторинга работы службы 115 Генеральной прокуратурой Беларуси обнаружено более 80 тысяч заявок, касающихся претензий граждан на качество жилищно-коммунальных услуг.
Влада Родовская о том, куда звонить и как наладить связь с людьми.
Комфортные условия жизни каждого человека – социальный стандарт, который утвержден в нашей стране. Вот уже почти 5 лет в Беларуси функционирует республиканская система мониторинга замечаний граждан на качество оказания жилищно-коммунальных услуг – служба 115.
Но, несмотря на удобный сервис, позволяющий устранять бытовые вопросы одним звонком, не все проблемы белорусов остаются решенными.
Алеся Кохнович, старший прокурор по особым поручениям управления по надзору в социальной сфере Генеральной прокуратуры Беларуси:
В каждом регионе нашей страны Генеральной прокуратурой установлены факты несвоевременного или ненадлежащего исполнения заявок, которые поступают в службу 115. Имеются случаи, когда граждане через обратную связь посредством службы 115 не подтверждали реальные исполнения заявок, которые в нарушение требований законодательства имели статус «закрытая».
Генеральной прокуратурой выявлено более 80 тысяч заявок, которые были исполнены ненадлежащим образом. Все они возвращены на доработку.
Павел Зайцев, начальник управления по надзору в социальной сфере Генеральной прокуратуры Беларуси:
По результатам проверки органами прокуратуры вынесено свыше 90 актов надзора. По результатам их рассмотрения к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены более 80 должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов и организаций ЖКХ.
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