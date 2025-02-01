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Генеральная прокуратура Беларуси проводит мониторинг работы службы 115

01 февраля 2025 18:27
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Год благоустройства – это активизация всей жилищно-коммунальной структуры. Акцент на скорость и качество выполняемых работ, как на общих территориях, так и в каждой квартире. Один из основных государственных ресурсов для оперативного устранения разного рода неполадок – служба 115. 

Не все заявки закрываются надлежащим образом. Возникают проблемы с крышами, не соблюдаются сроки проведения текущего капремонта, не всегда вовремя проверяются вентиляционные и дымовые каналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе мониторинга работы службы 115 Генеральной прокуратурой Беларуси обнаружено более 80 тысяч заявок, касающихся претензий граждан на качество жилищно-коммунальных услуг. 

Влада Родовская о том, куда звонить и как наладить связь с людьми.

Генеральная прокуратура Беларуси проводит мониторинг работы службы 115-2

Комфортные условия жизни каждого человека – социальный стандарт, который утвержден в нашей стране. Вот уже почти 5 лет в Беларуси функционирует республиканская система мониторинга замечаний граждан на качество оказания жилищно-коммунальных услуг – служба 115. 

Но, несмотря на удобный сервис, позволяющий устранять бытовые вопросы одним звонком, не все проблемы белорусов остаются решенными. 

Генеральная прокуратура Беларуси проводит мониторинг работы службы 115-4

Алеся Кохнович, старший прокурор по особым поручениям управления по надзору в социальной сфере Генеральной прокуратуры Беларуси:
В каждом регионе нашей страны Генеральной прокуратурой установлены факты несвоевременного или ненадлежащего исполнения заявок, которые поступают в службу 115. Имеются случаи, когда граждане через обратную связь посредством службы 115 не подтверждали реальные исполнения заявок, которые в нарушение требований законодательства имели статус «закрытая».

Генеральной прокуратурой выявлено более 80 тысяч заявок, которые были исполнены ненадлежащим образом. Все они возвращены на доработку. 

Генеральная прокуратура Беларуси проводит мониторинг работы службы 115-6

Павел Зайцев, начальник управления по надзору в социальной сфере Генеральной прокуратуры Беларуси:
По результатам проверки органами прокуратуры вынесено свыше 90 актов надзора. По результатам их рассмотрения к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены более 80 должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов и организаций ЖКХ.

Подробности смотрите в видео. 

# Павел Зайцев # Влада Родовская # ЖКХ

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