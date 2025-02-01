Генеральная прокуратура Беларуси проводит мониторинг работы службы 115

Год благоустройства – это активизация всей жилищно-коммунальной структуры. Акцент на скорость и качество выполняемых работ, как на общих территориях, так и в каждой квартире. Один из основных государственных ресурсов для оперативного устранения разного рода неполадок – служба 115.

Не все заявки закрываются надлежащим образом. Возникают проблемы с крышами, не соблюдаются сроки проведения текущего капремонта, не всегда вовремя проверяются вентиляционные и дымовые каналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе мониторинга работы службы 115 Генеральной прокуратурой Беларуси обнаружено более 80 тысяч заявок, касающихся претензий граждан на качество жилищно-коммунальных услуг.