Пустовой: с выборами Президента в Беларуси работа не завершена, она только начинается

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

С выборами работа не завершена, она только начинается. Самость всегда раздражительна. И нам в красный угол вместо икон будут всегда тянуть гаджеты или смыслы черного квадрата – катехизиса постмодернизма.

Надо осознать: мощь, сила и будущее государства заключается совсем не в том, чтобы у людей была возможность по воскресеньям семейного шопинга в больших торговых центрах, а в том, чтобы по воскресеньям белорусы были в храмах и музеях, театрах и на родных сотках. Только тогда и останемся хозяевами на своей земле.