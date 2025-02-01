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Пустовой: с выборами Президента в Беларуси работа не завершена, она только начинается

01 февраля 2025 17:50
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Пустовой: с выборами Президента в Беларуси работа не завершена, она только начинается-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
С выборами работа не завершена, она только начинается. Самость всегда раздражительна. И нам в красный угол вместо икон будут всегда тянуть гаджеты или смыслы черного квадрата – катехизиса постмодернизма. 

Надо осознать: мощь, сила и будущее государства заключается совсем не в том, чтобы у людей была возможность по воскресеньям семейного шопинга в больших торговых центрах, а в том, чтобы по воскресеньям белорусы были в храмах и музеях, театрах и на родных сотках. Только тогда и останемся хозяевами на своей земле.

Подробности в видео.

# Евгений Пустовой # Выборы в Беларуси

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