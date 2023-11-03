Песков прокомментировал возвращение певицы Пугачевой в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что граждане России, в том числе родственники иноагентов, могут спокойно выезжать и возвращаться в страну. Об этом пишет ТАСС. Об этом он сказал, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать приезд певицы Аллы Пугачевой.

Он отметил, что это – постоянный процесс, который происходит во всех странах мира. И законопослушные российские граждане всегда могут беспрепятственно вернуться на Родину и спокойно ее покинуть.

Ранее стало также известно, что певица Алла Пугачева, уехавшая в Израиль в 2022 году, в начале ноября вернулась в Москву. Стоит отметить, что она вернулась без мужа Максима Галкина, который внесен в список физических лиц-иноагентов Министерства юстиции РФ.