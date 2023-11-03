В Раде Украины заявили, что у Киева есть «план Б» на случай прекращения западной помощи

Украина выработала резервный план Б на случай остановки получения помощи с Запада, но при этом уверена, что поддержка будет поступать и в дальнейшем. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по финансам Данил Гетманцев, пишет ТАСС.

Он отметил, что ситуация в финансовой сфере сложная, так как нет никаких заверений в том, что Киев будет получать необходимую финансовую помощь от Запада.

В бюджет 2024 года заложена помощь в размере 42 млрд долларов, однако из гарантированных сумм доступно только 15 миллиардов долларов. Как отметил Гетманцев, без американской поддержки Украине будет крайне сложно.

После того как Палата представителей Конгресса США одобрила проект дополнительного бюджета, не содержащий поддержки Украины, Белый дом предупредил, что президент США Джо Байден ветирует этот проект, если он будет согласован в нынешнем виде в обеих палатах Конгресса.