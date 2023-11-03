МИД РФ: если Балтийское море закроется для России, то оно закроется для всех

Как заявил на Евразийском экономическом форуме замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, попытка НАТО закрыть для России Балтийское море приведет к негативным последствиям. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что закрытие Балтийского моря для России подразумевает его закрытие для всех. Грушко заметил, что отдельные страны-члены НАТО выражают неразумные желания, и Балтийское море никогда не будет внутренним морем Альянса.

Трубопровод Balticconnector, который проходит по дну Финского залива от Финляндии до Эстонии, в настоящее время не функционирует из-за возможной утечки. Предположительно, судно под гонконгским флагом могло повредить трубопровод якорем. Из списка подозреваемых было исключено российское судно «Севморпуть», которое находилось неподалеку от места происшествия.