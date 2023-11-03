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МИД РФ: если Балтийское море закроется для России, то оно закроется для всех

03 ноября 2023 10:27
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Как заявил на Евразийском экономическом форуме замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, попытка НАТО закрыть для России Балтийское море приведет к негативным последствиям. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что закрытие Балтийского моря для России подразумевает его закрытие для всех. Грушко заметил, что отдельные страны-члены НАТО выражают неразумные желания, и Балтийское море никогда не будет внутренним морем Альянса.

Трубопровод Balticconnector, который проходит по дну Финского залива от Финляндии до Эстонии, в настоящее время не функционирует из-за возможной утечки. Предположительно, судно под гонконгским флагом могло повредить трубопровод якорем. Из списка подозреваемых было исключено российское судно «Севморпуть», которое находилось неподалеку от места происшествия.

# Международная политика

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