«Хезболла» угрожает начать войну против Израиля

Минобороны Израиля сообщает о своих успехах. Армия, которая вошла в город Газа, ведет его зачистку, бои идут там повсеместно. При этом в командовании не исключили расширения масштабов операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом фоне движение «Хезболла», которое базируется в Ливане, заявило, что вступит в конфликт, если ЦАХАЛ не прекратит обстрелы Газы. Ожидается, что 3 ноября во второй половине дня должен выступить лидер группировки, и если не будет выполнено их требование, то он объявит всеобщую мобилизацию.