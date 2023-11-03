«Хезболла» угрожает начать войну против Израиля

Минобороны Израиля сообщает о своих успехах. Армия, которая вошла в город Газа, ведет его зачистку, бои идут там повсеместно. При этом в командовании не исключили расширения масштабов операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минобороны Израиля сообщает о своих успехах. Армия, которая вошла в город Газа, ведет его зачистку, бои идут там повсеместно. При этом в командовании не исключили расширения масштабов операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этом фоне движение «Хезболла», которое базируется в Ливане, заявило, что вступит в конфликт, если ЦАХАЛ не прекратит обстрелы Газы. Ожидается, что 3 ноября во второй половине дня должен выступить лидер группировки, и если не будет выполнено их требование, то он объявит всеобщую мобилизацию.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что ни о каком прекращении боевых действий не может быть речи, пока не будет уничтожен ХАМАС.