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Песков прокомментировал продление мобилизации в Украине

16 апреля 2025 10:04
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Продлением всеобщей мобилизации Киев пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Рада одобрила продление военного положения и всеобщую мобилизацию до 6 августа текущего года в среду, 16 апреля.

Песков также заявил, что Киев по-прежнему запрещает себе ведение переговоров с Москвой и фактически не придерживается моратория на удары по энергетике. В свою очередь в РФ пока не готовы сообщить точный час окончания 30-ти дневного моратория.

По информации оборонного ведомства РФ, с украинской стороны только за сутки 6 раз были атакованы объекты российской энергетики.

# Дмитрий Песков

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