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В Вашингтоне 11 апреля объявили днём Александра Овечкина

16 апреля 2025 09:07
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Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 11 апреля днем капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

Со ссылкой на документ сообщается, что клуб благодарит мэра за оказанную помощь и содействие в организации общегородского праздника «День Александра Овечкина», который состоялся 11 апреля. Мюриэл Баузер уже в документе за своей подписью обозначила, что 11 апреля 2025 года провозглашается днем Александра Овечкина в Вашингтоне. А празднование этой даты приветствуется всеми жителями города.

Александр Овечкин завоевал титул рекордсмена НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. На его счету 896 голов. 6 апреля текущего года он перебил рекорд канадца Уэйна Гретцки, у которого на счету было 894 шайбы.

 

 

# Александр Овечкин

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