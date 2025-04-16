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Джо Байден впервые после ухода с поста президента высказался о новых властях

16 апреля 2025 09:30
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Первое публичное выступление экс-президента США Джо Байдена после ухода с поста состоялось в Чикаго, пишет РИА Новости.

Джо Байден впервые после ухода с поста президента высказался о новых властях-1

Фото: Pinterest

Обращение Байдена прозвучало в ходе мероприятия правозащитников прав инвалидов. Немногим ранее бывший американский лидер выступил с речью в рамках конференции профсоюза электриков, но собрание не было публичным.

Обращаясь к гражданам страны, Байденом был сделан акцент на социальное обеспечение в Штатах, звучала критика сокращений, которые вводит текущая администрация. При этом самого действующего президента США Байден не упоминал.

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп

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