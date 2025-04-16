Джо Байден впервые после ухода с поста президента высказался о новых властях

Первое публичное выступление экс-президента США Джо Байдена после ухода с поста состоялось в Чикаго, пишет РИА Новости.

Обращение Байдена прозвучало в ходе мероприятия правозащитников прав инвалидов. Немногим ранее бывший американский лидер выступил с речью в рамках конференции профсоюза электриков, но собрание не было публичным.

Обращаясь к гражданам страны, Байденом был сделан акцент на социальное обеспечение в Штатах, звучала критика сокращений, которые вводит текущая администрация. При этом самого действующего президента США Байден не упоминал.