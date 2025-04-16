Трамп разозлился на ЕС за поддержку Зеленского после ссоры в Белом доме – Politico

Поддержка Владимира Зеленского со стороны властей ЕС после произошедшего в Белом доме конфликта довела президента США Дональда Трампа до состояния ярости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Politico.

В публикации сказано, что американский лидер был также возмущен словами Зеленского о невозможности заключить мирное соглашение в обозримом будущем. Именно такое высказывание могло послужить «спусковым крючком», побудившим Трампа остановить военную поддержку Киева спустя сутки.