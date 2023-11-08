Миллионы австралийцев остались без связи и интернета

Новости Австралии. Миллионы австралийцев остались без сотовой связи и интернета после того, как у второго по величине телекоммуникационного провайдера страны произошел технический сбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это привело к хаосу во многих городах. Там не работали платежные системы, было нарушено железнодорожное сообщение. Также пострадали больницы и службы экстренной помощи по всей стране. В руководстве компании-провайдера заявили, что выясняют причину отключения и делают все возможное, чтобы устранить проблему.