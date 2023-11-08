Прямой эфир

Миллионы австралийцев остались без связи и интернета

08 ноября 2023 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Миллионы австралийцев остались без сотовой связи и интернета после того, как у второго по величине телекоммуникационного провайдера страны произошел технический сбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллионы австралийцев остались без связи и интернета-1

Это привело к хаосу во многих городах. Там не работали платежные системы, было нарушено железнодорожное сообщение. Также пострадали больницы и службы экстренной помощи по всей стране. В руководстве компании-провайдера заявили, что выясняют причину отключения и делают все возможное, чтобы устранить проблему.

# ЧП # Новости Австралии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Число жертв при обстреле ВСУ Донецка достигло 20 человек
08 ноября 2023 08:44

Число жертв при обстреле ВСУ Донецка достигло 20 человек

Школа ООН, больница и лагерь беженцев попали под удар в Газе
08 ноября 2023 08:40

Школа ООН, больница и лагерь беженцев попали под удар в Газе

Патрушев: Украина всё чаще атакует три российские АЭС
08 ноября 2023 08:32

Патрушев: Украина всё чаще атакует три российские АЭС