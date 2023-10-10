Песков ответил на обвинения Зеленского в адрес России из-за Израиля

Кремль отрицательно отнесся к заявлениям украинского лидера Владимира Зеленского о возможном участии России в происходящих в Израиле событий, подчеркивая, что эти заявления не имеют под собой оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков особо подчеркнул, что палестино-израильский конфликт – давний процесс, который имеет глубинные корни и противоречивость.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа, в ходе которой погибли 900 израильских жителей. В ответ на это армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи» против ХАМАС.

Палестинское ХАМАС заявило о захвате в плен нескольких десятков израильских солдат и офицеров. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал стороны прекратить боевые действия и остановить кровопролитие.

Палестино-израильский конфликт длится уже много десятилетий и является источником напряженности в регионе.