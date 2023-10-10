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Больницам Латвии не хватает средств для лечения пациентов

10 октября 2023 10:43
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Новости Латвии. Больницы Латвии влазят в долги. В медучреждениях не хватает средств для лечения пациентов. Об этом заявил председатель думы города Даугавпилса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больницам Латвии не хватает средств для лечения пациентов-1

В своих социальных сетях он опубликовал весьма эмоциональный пост – обращение к обществу и больницам. Последние, по словам политика, вынуждены использовать быстрые кредиты, чтобы оказывать медицинскую помощь гражданам. Элксниньш подчеркнул, если операция стоит 1 000 евро, невозможно сделать ее за 500. О проблемах в сфере здравоохранения второго по величине города в республике специалисты заявляют давно. Но власти намеренно закрывают на происходящее глаза.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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