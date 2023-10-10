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Макгрегор: в конце конфликта в Украине НАТО ждёт распад

10 октября 2023 10:28
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Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что российская победа в украинском противостоянии может стать причиной распада НАТО и поставит под сомнение существование Европейского союза. Об этом пишет РИА Новости.

Он также считает, что Украина – это фактически 51-й штат США, так как она находится в полной финансовой зависимости от Вашингтона. Эти высказывания были прозвучали в контексте предположений генерала США Марка Милли о возможном в ближайшие 10-15 лет столкновении между Россией и Америкой в случае российской победы в Украине. Сенатор Алексей Пушков призывает отнестись к высказываниям генерала всерьез, поскольку они являются зеркальным отображением настроения в правящих кругах США.

# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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