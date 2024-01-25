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Участники группы «Би-2» задержаны после концерта в Таиланде

25 января 2024 10:55
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Участники рок-группы «Би-2» были задержаны в Таиланде после выступления на острове Пхукет, сообщает ТАСС.

Сообщается, что арестованы 7 человек, в том числе которых один израильтянин и шесть русских. Уточняется, что они задержаны за то, что у них не было разрешений на работу.

Им предстоит заплатить штраф, размер которого будет определен судом, а потом им будет приказано покинуть страну. Концерты Би-2 прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и на Пхукете 24 января.

В минувшем году Минюст России внес в реестр иноагентов музыканта Егор Бортника («Би-2»), выступавшего против СВО на территории Украины и критиковавшего РФ, ее жителей и власти.

# Звезды

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