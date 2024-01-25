Нарышкин: РФ не откажется от целей СВО, несмотря на запугивания Запада

Директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости отметил, что Запад, утверждая о «планах РФ напасть на НАТО», пытается заставить Москву отречься от целей спецоперации, но этого не случится. Об этом пишет РИА Новости.

Он связал такие заявления с информационной войной Запада против России и с попыткой запугать ее вероятностью прямого военного конфликта со странами НАТО. При этом Нарышкин отметил, что РФ и ее руководство не отступят от своих целей.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в первых числах октября объявил о планах Альянса разработать ответ на вероятное российское «вторжение». В январе газета Bild обнародовала план возможного удара Москвы по НАТО, на что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что издание не постеснялось опубликовать «утки».