Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил в поддержку стратегии НАТО, нацеленной на капитуляцию России в конфликте с Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на American Conservative.

В публикации зарубежного издания утверждается, что в настоящее время Трамп фактически примкнул к бескомпромиссной политике НАТО, которая настаивает на капитуляции России в плане условий соглашения о мире между Москвой и Киевом.

Ранее он выдвинул Москве ультиматум: мирное соглашение должно быть заключено в течение 50 дней, в ином случае на российские товары будут введены 100-процентные пошлины, включая ограничение для стран, покупающих энергоносители у России.

Трамп также сообщил, что США и ЕС согласились поставлять американское оружие в Украину, при этом затраты будут на Европе. Среди запланированных поставок – системы Patriot.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал инициативу Трампа бизнесом. Ряд стран Евросоюза, в том числе Франция и Венгрия, отказались участвовать в финансировании поставок, хотя и заявили о готовности продолжать поддерживать Украину.

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