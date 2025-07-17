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Россия передала Украине еще тысячу тел погибших военнослужащих – Мединский

17 июля 2025 10:38
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Россия передала Украине еще тысячу тел погибших военнослужащих, сообщил глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия передала Украине еще тысячу тел погибших военнослужащих – Мединский-2

Россия получила 19 тел погибших бойцов. Обмен произошел согласно стамбульским договоренностям. Всего Москва передаст Киеву три тысячи тел. Сегодняшний этап – начало этого процесса, сообщил Владимир Мединский. По его словам, Россия передала в общей сложности более 6 тысяч тел погибших офицеров и солдат ВСУ. От Украины получено 78 погибших россиян.

# Международная политика

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