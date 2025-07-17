Россия передала Украине еще тысячу тел погибших военнослужащих – Мединский

Россия передала Украине еще тысячу тел погибших военнослужащих, сообщил глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия получила 19 тел погибших бойцов. Обмен произошел согласно стамбульским договоренностям. Всего Москва передаст Киеву три тысячи тел. Сегодняшний этап – начало этого процесса, сообщил Владимир Мединский. По его словам, Россия передала в общей сложности более 6 тысяч тел погибших офицеров и солдат ВСУ. От Украины получено 78 погибших россиян.