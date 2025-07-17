Более 60 человек погибли при сильном пожаре в крупном торговом центре в Ираке

Более 60 человек погибли при сильном пожаре, вспыхнувшем в крупном торговом центре в городе Эль-Кут на востоке Ирака, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается как минимум о 40 пострадавших. Однако данные предварительные. На месте ЧП идет поисково-спасательная операция. Не исключено, что под завалами еще могут находиться люди. 11 посетителей торгового центра считаются пропавшими без вести. Пока неизвестна причина пожара. Расследованием обстоятельств занимается специально созданная комиссия. Предварительные результаты власти пообещали обнародовать в течение 48 часов. В провинции Васит, где произошло ЧП, объявлен трехдневный траур.