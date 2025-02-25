Песков напомнил, что потери в СВО сообщает только Минобороны РФ

Сведения о потерях в ходе специальной военной операции (СВО) может предоставлять только Министерство обороны России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что ему неизвестно о публикациях списка российских потерь в Украине, и добавил, что это исключительно прерогатива Минобороны.