Песков: киевский режим очень сильно нервничает из-за динамики на фронте

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Киев волнуется из-за неблагоприятного развития ситуации на фронте. Об этом пишет ТАСС.

«…киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность», – сказал он.

Он этим объяснил, что лидер Украины Владимир Зеленский желает получить от США ракеты «Томагавк».

Ранее Зеленский критиковал западные СМИ за то, что они разглашают сведения о запросе на эти ракеты. Газета New York Times сообщала, что официальные лица США сочли запрос невыполнимым.